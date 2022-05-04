Kadıköy'de trafikte kavga eden iki sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de trafikte kavga eden iki sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı

04.05.2022 18:00
Kadıköy'de trafikte kavga eden iki sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte kavga ederek birbirlerini yaralayan iki sürücü, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte kavga ederek birbirlerini yaralayan iki sürücü, sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 34 DDK 259 plakalı aracın sürücüsü Murat Kum, 27 Nisan'da Sahrayıcedit Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Cengiz Keleş idaresindeki 34 ZB 9804 plakalı özel halk otobüsünün önüne doğru aniden manevra yaptı.

Otobüs şoförü Keleş'in tepkisi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Murat Kum, Keleş'in kaşını patlattı. Keleş ise otobüsten aldığı maket bıçağıyla Kum'u karnından hafif yaraladı.

Otobüse binen Keleş'in kapıyı kilitleyip polisleri beklediği sırada olay yerine gelen Kum'un yakınları, sürücüyü otobüsten indirmek için aracın camını kırdı.

Göztepe Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan müşteki-şüpheliler, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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İstanbul, Kadıköy, Nisan, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de trafikte kavga eden iki sürücü, adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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