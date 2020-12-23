Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı - Son Dakika

Hasanpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta saat 20.00 sırlarında meydana gelen olayda; sokak içerisinde bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.
Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cansız bedeninin olduğunu fark etti. Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı. Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki erkeğe ait cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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