Kadıköy'deki cinayetin zanlılarına hapis istemi - Son Dakika

Kadıköy'deki cinayetin zanlılarına hapis istemi

Kadıköy'de tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan kick boksçu sanık Berke Şahin'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık Okan Canyurt'un "kasten öldürmeye...

Kadıköy'deki cinayetin zanlılarına hapis istemi, System.String[]

Kadıköy'de tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan kick boksçu sanık Berke Şahin'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, sanık Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık Okan Canyurt'un "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin, Tevfik Karakaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanık Okan Canyurt ve olayda yaşamını yitiren Ömer Özdemir'in ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Berke Şahin, "Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için de üzgünüm, pişmanım. Doğum günümde kız arkadaşımla buluştuk. Bir mekandan çıktıktan sonra ikimiz yürümeye başladık. Karşı taraftan bize rahatsız edici şekilde bakan iki kişi, 'Yaşıyorsun bu hayatı, akıllısın biz ne yapalım.' gibi sözler söyledi. Ben bakınca 'Hayırdır lan bizi mi döveceksin.' dediler. " ifadelerini kullandı.

Maktul Ömer Özdemir'in kendisine küfür ettiğini iddia eden Şahin, "Yanlarına gittiğimde ismini Ünal olarak öğrendiğim kişi bira şişesiyle sol gözümün altına vurdu. Ben kendimi korumak için bu kişiye yumruk salladım. Maktul beni cam parçasıyla yaraladı." diye konuştu.

Maktulün kendisini tehdit ederek uzaklaştığını ve maktulün peşinden gitmediğini öne süren Şahin, "O arada yanıma Okan Canyurt geldi. Maktulü takip ettiğini ve yerini bildiğini söyledi. Okan motoru Moda sahiline doğru sürmeye başladı. Ben aslında kız arkadaşımın yanına gitmek istedim ama Okan beni Ömer'in yanına götürdü." şeklinde beyanda bulundu.

Yanındaki bıçağı çıkardığını söyleyen Şahin, şunları anlattı:

"Benim niyetim asla bıçaklamak değildi. Bıçak elimde yan duruyordu. Aramızda arbede oldu. Yumruk attığımda görüntülerde görünmektedir. Öldürme amacım yoktu, bıçağın nasıl saplandığını bilmiyorum. Yere düştüğünü görünce elimi kendisinden çektim. Bu arada sanık Tevfik Karakaya da olay yerine gelmişti. Sanık Tevfik nasıl geldi bilmiyorum, ben kimseyi çağırmadım. Polislere kendi rızamla teslim oldum. Ömer'in yaralı olduğunu, henüz ölmediğini öğrendim. En iyi doktorları tutalım dedim, korktum."

"Devletin vereceği cezaya razıyım"

Hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in kardeşi Oğuzhan Özdemir ise ağabeyinin motosiklet yarışmacısı olduğunu, hiçbir kıza bugüne kadar laf atmadığını ve böyle bir kişiliğinin olmadığını söyledi.

Olay günü ağabeyinin sağ kolunun alçıda olduğunu ifade eden Özdemir, "Öteki kolunu motordan düştüğü için tam kullanamaz vaziyetteydi. Sanığın kız arkadaşı bile laf atıldığını doğrulamıyor. Sanıklar Okan ve Berke farklı beyanlarda bulunuyor. Görgü tanığı bekçinin da ceza almasını istiyorum. Olay yerinde görmesine rağmen polisi çağırmamıştır. Kamera kayıtlarında Tevfik'in de ağabeyimi dövdüğü görülmektedir. Gözünü çıkarmışlar, burnunu kırmışlar, birden çok bıçak darbesi söz konusudur. Devletin vereceği cezaya razıyım ve adalete güveniyorum." diye konuştu.

Beyanların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Berke Şahin'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada sanık Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık Okan Canyurt'un ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu 2 sanığın bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Eylül 2019'da sanık Berke Şahin'in, kız arkadaşıyla Kadıköy'de araçlarını park ettikleri yere yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve Enes Erkan'ın sözlü tacizine uğradıkları ifade ediliyor.

İddianamede, bunun üzerine sanık Berke Şahin'in kız arkadaşını aynı sokak üzerinde bulunan bir kafedeki arkadaşlarının yanına bıraktıktan sonra geri döndüğü, Özdemir ve Erkan'ı darbetmeye başladığı anlatılıyor.

Berke Şahin'in arkadaşı olan Tevfik Karakaya'nın ve dosyaları tefrik edilen diğer iki şüphelinin de olaya müdahil olduğu, bu esnada diğer şüphelilerin geldiğini gören maktulun olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, Şahin ve arkadaşlarının Enes Erkan'ı darbetmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, Şahin'in daha sonra arkadaşları olan Tevfik Karakaya, Okan Canyurt ve kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle maktul Özdemir'i motosikletle aramaya başladıkları aktarılıyor.

Şahin'in ağaçlık alanda saklandığını fark ettiği Özdemir'i kovalamaya başladığı ve bir güvenlik kulübesine sığınmaya çalıştığı esnada arkadan yetişerek bıçakladığı aktarılan iddianamede, 10 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde Tevfik Karakaya'nın da maktulun yanına gelerek Berke Şahin'in olayına müdahil olduğu kaydediliyor.

İddianamede, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özdemir'in hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlatılıyor.

Sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ömer Özdemir, Karakaya, Kadıköy, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki cinayetin zanlılarına hapis istemi - Son Dakika

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