Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi - Son Dakika
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Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi

09.05.2022 16:27
Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Höyükler, bacalar, atlar diyarı Kapadokya" adlı resim sergisi açıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Höyükler, bacalar, atlar diyarı Kapadokya" adlı resim sergisi açıldı.

Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış kurdelesi Milli Eğitim İlçe Müdürü Savaş Özdemir, Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duran, Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Cemile Samancı tarafından kesildi.

Sergi sorumlularından Handan Kırımlı, AA muhabirine, 2010 yılından bu yana Anadolu'daki medeniyetlerin izlerini sürdüklerini, arkeolojik kazı alanlarını inceleyerek günümüze yansıyan yazılı ya da yazısız bilgileri yorumlayarak resimlere yansıttıklarını belirtti.

48 eserin yer aldığı sergi 13 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

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Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor Nevşehir'de bazı caddeler trafiğe kapatılıyor Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak

Kapadokya, Nevşehir, Kadıköy, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi - Son Dakika


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