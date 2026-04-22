Kadıköy metrosunda çekilen fotoğraf büyük tartışma yarattı

Kadıköy metrosunda çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bir yolcunun koltukta geniş şekilde oturarak birden fazla alanı kaplaması, diğer yolcuların alanını kısıtladığı gerekçesiyle tepki topladı.
Görüntüde, metro koltuğunda oturan bir kişinin bacaklarını geniş şekilde açarak yanındaki alanı da işgal ettiği görülüyor. Aynı sırada oturan diğer yolcuların daha dar bir alana sıkıştığı dikkat çekti.
Kareyi paylaşan çok sayıda kullanıcı "Bu büyük bir saygısızlık" yorumunda bulunurken, toplu taşıma kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı. Bazı kullanıcılar ise bunun yaygın bir sorun olduğunu belirterek benzer davranışlara sıkça rastlandığını ifade etti.
Uzmanlar, toplu taşıma araçlarında kişisel alanın korunmasının önemine dikkat çekerken, bu tür davranışların diğer yolcuların konforunu olumsuz etkilediğini belirtiyor.
