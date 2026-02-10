Kadın Cinayetlerine Tepki: Eylem Düzenlendi

(ANKARA) –

Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz'in annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etmesinin ardından Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Kadınları değil, katilleri koruyan bu düzenin sorumluları hesap verecek" denildi.

Kadın Dayanışma Komiteleri üyeleri, Ankara'nın Keçiören ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz'in annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra intihar etmesinin ardından Adalet Bakanlığı önünde toplandı.

Kadınlar, "Suçlulardan hesabı biz soracağız", "Eşitlik özgürlük kadınlarla gelecek" ve "Düzeniniz batsın kadınlar yaşasın" sloganları attı.

Eylemde, Kadın Dayanışma Komiteleri adına basın açıklamasını okuyan Banu Ünver, her gün yeni kadın cinayeti haberleriyle uyandıklarını belirterek, "Dün de boşanmak istediği eşi tarafından katledilen Müesser'in duruşmasında hesap sormak için hazırlık yaptığımız bir sırada yeni bir katliam haberi aldık. Ankara Keçiören'de, hükümlü olan ve cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz, annesini, kızını ve boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza'yı katletti, ardından intihar etti" dedi.

Son bir yıl içinde cezaevinden izinli çıkan ya da firar eden kişiler tarafından en az 6 kadının öldürüldüğünü söyleyen Ünver, "İzmir'de Melisa Çırgı, Denizli'de Hatice Ünlü, Karabük'te Semra Derya, Osmaniye'de Melek Kişen, Zonguldak'ta Hasret Akkuzu, Erzurum'da Nermin Tirit; cezaevinden firar eden ya da izinli çıkan kişiler tarafından öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Kadınları değil, katilleri koruyan bir düzenle karşı karşıya olduklarını savunan Ünver, "Adalet Bakanı susuyor, İçişleri Bakanı susuyor. Neden susuyorlar? Çünkü umurlarında değil. Suçlusunuz, hesap vereceksiniz" diye konuştu.