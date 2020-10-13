Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde - Son Dakika

Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde

13.10.2020 15:12
Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde, System.String[]

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yenilenen kadrosu ile Kuşadalı kadın ve çocukların yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, yenilenen kadrosu ile Kuşadalı kadın ve çocukların yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Uzman psikolog, sosyolog ve psikolojik danışmanların görev yaptığı Kadın Danışma Merkezi, ücretsiz psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetinin yanı sıra kadın ve çocuk hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor.

Kadın Danışma Merkezi, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Çalıkuşu Evi olarak bilinen binada hizmet vermeye devam ediyor. Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, iki psikolog, bir psikolojik danışman, bir sosyolog ve bir çocuk gelişim uzmanı ile kadın ve çocukların yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm arıyor. Merkez bünyesinde hizmet veren psikologlar, kadın, genç ve çocuklara psikolojik destek vermenin yanında aile danışmanlığı hizmeti de veriyor. 2020 yılının ilk 9 ayında 201 kadın ve çocukla 625 görüşme gerçekleştiren Kadın Danışma Merkezi, çalışmalarını randevu esasına göre yürütüyor.

Kadınların başvurmaları halinde ücretsiz olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birim olan Kadın Danışma Merkezi, çocuklara yönelik projeler de gerçekleştiriyor. Kadın Danışma Merkezi'nde, çocuk gelişim uzmanı tarafından danışmanlık hizmeti alan kadınların çocuklarına yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirilirken maddi zorluklar nedeniyle okul öncesi eğitim alamayan öğrenciler için 3'er aylık periyotlar halinde eğitimler düzenleniyor. 2020 yılı Ocak-Eylül arası dönemde 230 çocukla çeşitli aktivitelerin gerçekleştirildiği Kadın Danışma Merkezi'nde pandemi nedeniyle ertelenen okul öncesi eğitim ise kısa süre içerisinde yeniden başlayacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadınların desteklenmesinin ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek "Kadınlar ne yazık ki özel ve kamusal alanda pek çok sorun yaşıyor ve çoğu zaman bu sorunlarla bir başlarına mücadele etmek durumunda kalıyor. Bu ise kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmelerine sebep oluyor. Kadın Danışma Merkezimiz sunduğu rehberlik ve danışmanlık hizmeti ile bir yandan kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirirken bir yandan da yaşadıkları sorunların çözümü için yol gösteriyor. Kuşadası Belediyesi olarak çok önemli bir işlevi yerine getiren Kadın Danışma Merkezimizi en etkin ve verimli bir biçimde konumlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde
Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde
Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde
Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadın Danışma Merkezi, Kuşadalı kadınların hizmetinde - Son Dakika

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