Kadın Dayanışma Pikniği, Yenişehir'de Gerçekleştirildi

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, kadınların birlik ve dayanışmasını güçlendirmek, sosyal ilişkilerini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Akkent Mahallesi'nde "Kadın Dayanışma Pikniği" düzenledi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Akkent Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Akkul, Yenişehir Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda kadın katıldı.

Gün boyu süren etkinlikte kadınlar müzik, spor ve çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirirken, aynı zamanda toplumsal farkındalığa katkı sağlayan bilgilendirmeler de yapıldı.

Yenişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olan KADES uygulaması ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirme gerçekleştirdi.

Piknikte Uzay Spor Kulübü sporcularının gösterisi de dikkati çekti. Aralarında olimpiyat ve Avrupa şampiyonu down sendromlu sporcular ile Mersin ve Türkiye şampiyonu judokaların yer aldığı ekip, savunma sanatlarını sergileyerek kadınlardan büyük alkış aldı.