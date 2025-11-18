Kadın Dayanışması Büyüyor... İzmir'de 25 Kasım Etkinlikleri Başlıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kent genelinde "Şiddete Karşı Bir Aradayız" ve "Birlikte Güçleniyoruz: Şiddetsiz Bir Kent İçin Kadın Dayanışması" temalarıyla farkındalık programı hazırladı. Etkinlikler, 19-27 Kasım tarihleri arasında İzmir'in farklı ilçelerinde gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Şiddete Karşı Bir Aradayız" ve "Birlikte Güçleniyoruz: Şiddetsiz Bir Kent İçin Kadın Dayanışması" temalarıyla kültür-sanat etkinliklerinden atölyelere, söyleşilerden kent buluşmalarına, farkındalık yürüyüşlerinden uluslararası video konferansa uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirecek. Dünya genelinde ise bu yıl, her 10 dakikada bir kadının öldürüldüğüne dikkat çeken "Every 10 Minutes, a woman is killed. #NoExcuse" teması öne çıkıyor ve şiddetin önlenmesi için acil eylem çağrısı yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü de toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini yerel yönetim çalışmalarının tüm aşamalarına entegre etme hedefi doğrultusunda, 25 Kasım haftasını "Buradayım, iyiyim" sloganı ile karşılıyor. Bu yılki program, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel eşitlik politikaları, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans yaklaşımı, Kadın Dostu Kentler Programı ve Kadın Dostu Bütçeleme çalışmalarıyla doğrudan bağlantılı, kapsamlı bir farkındalık çerçevesi sunuyor.

Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri başlıyor

Ayrımcılığa Karşı Sinema Günleri, İşçi Filmleri Festivali iş birliğiyle hayata geçirilecek. 19-20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinlik kapsamında, sinema aracılığıyla eşitlik, adalet ve toplumsal duyarlılık temaları izleyicilerle buluşturulacak. Açılış ve ilk gün gösterimleri Fransız Kültür Merkezi'nde 14.00-21.00 saatleri arasında, 20 Kasım'da Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde 17.30-20.00 saatleri arasında ve 21 Kasım'da Elhamra Sahnesi'nde 17.30-21.00 saatleri arasında yapılacak.

"Zamansız Şarkılar" konseri

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Korosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Cumhuriyetin Kadınları Söylüyor, Dayanışma Ezgilerle Büyüyor" konseri ile 20 Kasım saat 20.00'de sahne alacak. "World Café İzmir Kent Buluşmaları" adlı etkinlik ise İzmir'in geleceğini birlikte yaratmayı amaçlayan, katılımcı yönetişim, ortak akıl ve topluluk temelli çözüm üretimini merkeze alan yenilikçi bir diyalog serisi olarak tanımlanıyor. Serinin beşinci buluşması, 20 Kasım Perşembe saat 10.00'da "Kent Kadının Aynası-Güvenli Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 18-24, 25-34, 35-44, 55-64 ve 65 yaş üzeri kadınlar arasından homojen bir dağılım sağlanarak belirlenen 16 kadın katılımcı ile birlikte dört engelli kadının da yer alması planlanıyor.

Fotoğraf sergisi

21 Kasım'da Tarihi Bıçakçı Han'da Yerel Eşitlik İzleme Platformu tarafından hazırlanan "İklim Eşitsizliğini Kadrajlamak: Kadınların Tanıklığıyla Yerelden Görsel Bir Anlatı" sergisi var. 22 Kasım'da saat 14.00'te ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Şiddet Gündem Özel Paneli-Küreselde ve Yerelde Kadın Mücadelesi" paneli düzenlenecek.

Güçlenme Durakları ilçelere yayılıyor

24-27 Kasım tarihleri arasında Limontepe, Kınık, Cengizhan, Ödemiş, Bergama ve Tire'de kadın sağlığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin etkileri ve çocukların bedensel söz hakkı gibi başlıklarda "Güçlenme Durakları" adıyla çeşitli atölyeler düzenlenecek. 24 Kasım saat 11.00'de Limontepe Kurs Merkezi'nde "Kanser Farkındalığı ve Kadın Sağlığı Atölyesi", 26 Kasım saat 11.00'de Kınık Yerel Hizmetler Toplantı Salonu'nda, Cengizhan Kurs Merkezi'nde "Kadın Hakları Atölyesi", 26 Kasım saat 14.00'te Ödemiş Yerel Hizmetler Toplantı Salonu'nda "Kanser Farkındalığı ve Kadın Sağlığı Atölyesi", 27 Kasım saat 11.00'de Bergama Kültür Merkezi'nde "Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Kadın Sağlığına Etkisi Atölyesi" ve saat 14.00'te Tire Belediyesi Meclis Salonu'nda "Çocukların Bedensel Söz Hakları Atölyesi" düzenlenecek.

25 Kasım'ın ana programı Kültürpark'ta hayata geçiyor

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kültürpark'ta ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı özel bir farkındalık programı düzenlenecek. Programda 13.00-18.00 saatleri arasında eşitlik atölyeleri, dayanışma stantları, kısa film gösterimleri ve "Kız Çocuğu" tiyatro oyunu yer alacak.

"Eşit İzmir Eşit Dünya"

Kültürpark'ta 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında "Eşit İzmir Eşit Dünya" adıyla her 10 dakikada bir gerçekleştirilecek canlı bağlantılarla kadın alanında uzman isimlerin yanı sıra işçilerden gazetecilere, akademisyenlerden sanatçılara, aktivistlerden sporculara kadar farklı alanlardan katılımcılar, şiddete karşı mesajlarını iletecek. Her konuşmanın kampanya sloganıyla sonlandığı yayın akışı, konuşmalar arasında kadınlar tarafından hazırlanan kısa etkinlik ve gösterilerle desteklenecek, ardından yeni bağlantılarla program kesintisiz olarak sürdürülecek.

Şiddete karşı pedal çevirecekler

25 Kasım'da saat 12.30'da Karantina Meydanı'ndan başlayacak "Eşitliğe Sürüyoruz" pedal çevirme etkinliğinin ardından, 12.45'te Vasıf Çınar Meydanı'ndan "Eşitliğe Yürüyoruz" farkındalık yürüyüşü gerçekleştirilecek.