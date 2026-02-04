Kadın Girişimciler Depremi Aşmak İçin Börekçi Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Girişimciler Depremi Aşmak İçin Börekçi Açtı

04.02.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye'de 3 kadın girişimci, deprem sonrası açtıkları börekçi ile hayata tutunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini ve yakınlarını kaybeden 3 girişimci kadın, açtıkları börekçi dükkanıyla depremin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Betül Murat (41), eltisi Öznur Murat (32) ile Emine Gürocak (59), yaşadıkları acıların ardından yeniden ayağa kalkmak için Ulus Caddesi'nde 9 metrekarelik bir dükkan kiralayarak börekçi açtı.

Hiçbir sermayeleri olmadan iş hayatına atılan kadınlar, yaptıkları sıkma, börek ve gözlemeyle müşterilerine hizmet veriyor.

Betül Murat, basın mensuplarına depremi İslahiye'de yaşadıklarını ve çok sayıda kayıp verdiklerini belirterek, 3 kadın olarak el ele verip çalıştıklarını söyledi.

İş yerinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade eden Murat, "Deprem sonrasında açtığımız iş yeriyle bir girişimde bulunmak, eşimize, evimize ve çocuklarımıza katkı sağlamak istedik. 6 Şubat çok acıydı, kayıplar verdik ama hayat devam ediyor. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için ayakta kalmak zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimciler Depremi Aşmak İçin Börekçi Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

14:46
25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not ediyor
25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciler Depremi Aşmak İçin Börekçi Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.