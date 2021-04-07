Kadın girişimcilerin kurduğu kooperatifin ürünleri Dijital Tarım Pazarı üzerinden pazarlanacak - Son Dakika

Edirne'de ev hanımı girişimciler tarafından kurulan Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi, ürünlerini Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden satacak.

Edirne Valiliği ve Havsa Belediyesinin katkılarıyla 2 yıl önce kurulan ve atölyelerinde erişte, tarhana, turşu ve kahvaltılık üreten kooperatif üyeleri, ev yapımı ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurduğu DİTAP uygulaması üzerinden pazarlayacak.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kooperatifi ziyaret ederek üretici kadınlara DİTAP hakkında bilgi verdi.

DİTAP'ın üretici ve alıcılar için kolaylıklar sağladığını belirten Bayazıt, "Kooperatifimizin ürettiği lezzetli tarhanası, kuskusu, eriştesi ve diğer ürünleri artık Bakanlığımızın kurmuş olduğu DİTAP üzerinden pazarlanacak. Hayırlı olsun." dedi.

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer ise kuruldukları günden bu yana gelişerek büyüdüklerini ve satış ağlarını genişletmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kısa sürede başarılar elde ederek marka tescil belgesi aldıklarını anımsatan Tuncer, "Bundan sonra ürünlerimizi DİTAP üzerinden de satışa sunacağız. İlgi ve destekleri için Havsa Kadın Kooperatifi adına emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.