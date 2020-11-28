Kadın Girişimcilik Akademisi, Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesinde hayata geçti - Son Dakika

Kadın Girişimcilik Akademisi, Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesinde hayata geçti

28.11.2020 13:44
Kadın Girişimcilik Akademisi, Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesinde hayata geçti, System.String[]

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin önerisi hayat buldu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle Türkiye'de ilk 'Kadın Girişimcilik Akademisi' Mersin'de başladı.

Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinin önerisi hayat buldu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle Türkiye'de ilk 'Kadın Girişimcilik Akademisi' Mersin'de başladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teşvikiyle Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 'Kadın Girişimcilik Akademisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Türkiye geneline yayılması planlanan etkinliğin ilk ev sahibi şehir Mersin, ilk ev sahibi üniversite ise Mersin Üniversitesi oldu.

Akademinin açılışı online yapılırken, etkinlikte konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesinde her kademede kadınların istihdamına önem verdiklerine ve idari görevlerde bulunan yöneticilerin yarıdan fazlasının kadın olduğuna dikkati çekti. Kadın girişimciliğini ve istihdamını artıracak pozitif ayrımcılığın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Çamsarı, kadınların özellikle finansal konularda yetkinliklerinin yüksek olduğunu ve bulundukları pozisyonlarda sorumluluklarını hakkıyla sahiplenerek görevlerini başarıyla ifa ettiklerini söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da Kadın Girişimcilik Akademisi gibi birçok başarılı kadın girişimcilik projesi örneklerinin hayata geçirilmesiyle daha çok kadının iş hayatında ön sıralarda yerini alması gerektiğini belirtti. Düzenlenen akademi çalışması ile ilgili mutluluğunu dile getiren Kızıltan, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu'na bu başarılı girişimci hareketinden dolayı teşekkür etti.

"Projeyi hayata geçiren ilk şehir ve üniversite olmaktan gururluyuz"

Merkez Müdürü Hıdıroğılu ise pandemi döneminin sıkıntılarını fırsata çevirerek, bu süreçte dijital dönüşüm ile girişimciliğin desteklenmesi, gençlerin tecrübe paylaşımları ve başarı hikayeleri ile girişimciliğe motive edilebilmesi için TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu ile kadın girişimci network buluşmaları başlatmaya karar verdiklerini söyledi. Hıdıroğlu, "Türkiye'de diğer şehirlerimizde yaygınlaştırılması planlanan Kadın Girişimcilik Akademisi projesini yerelde hayata geçiren ilk şehrin Mersin'imiz ve ilk üniversitenin Mersin Üniversitesi olmasından dolayı oldukça gururluyuz" dedi.

"Kadın girişimci adaylarımız ve gençlerimizin farkındalığını arttırmak istiyoruz"

TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kuruluna önerisinin ardından projenin Kurul Başkanı Ayla Harp tarafından ilgi gördüğünü, akabinde merkez olarak proje hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Hıdıroğlu, "Kadın ve gençlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun bu süreçte projeyle birebir ilgilenmesinden dolayı ayrıca müteşekkiriz. Kadın Girişimcilik Akademisi hazırlık sürecini bizden sonra farklı illerde devam ettirecek TOBB Kadın Girişimciler Kurullarının afiş tasarımı, etkinlik içerik oluşturmadan duyuru planlamasına kadar her süreçte standart oluşturarak onların hazırlık sürecinde zamandan tasarruf etmelerini sağlamak istedik. Bunun için her detayı titizlikle planlayarak hazırladığımız akademimiz ile Türkiye genelinde kadın girişimci adaylarımız ve gençlerimizin farkındalığını arttırmak istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kadın Girişimcilik Akademisi, Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesinde hayata geçti

Gİrişimcilik, Türkiye, Mersin, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilik Akademisi, Türkiye'de ilk kez Mersin Üniversitesinde hayata geçti - Son Dakika Ekonomi


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