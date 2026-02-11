Kadın Hakem Asen Albayrak: Var Olacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kadın Hakem Asen Albayrak: Var Olacağız

11.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asen Albayrak, kadın hakemlerin futboldaki varlığını vurgulayarak, hedeflerini paylaştı.

Hakem Asen Albayrak: Biz kadınlar bu alandayız, varız ve var olmaya devam edeceğiz

Beyza Betül CİHAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – KOKART alan hakem Asen Albayrak, "Biz kadınlar olarak bu alandayız, var olacağız ve var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu'nun Riva Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kokart töreninde kokart alan hakemlerden Asen Albayrak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İlk kez bir kokart töreninde yer aldığını belirten Albayrak, hedefinin Süper Lig ve Avrupa arenasında üst düzey maçlar yönetmek olduğunu söyledi.

Riva Milli Takım Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda konuşan Asen Albayrak, kokart töreninin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün burada bu güzel organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum. Hakemlik hayatım boyunca ilk defa bir kokart töreninde yer alıyorum. Benim için en üst seviyede ve bugün burada bulunmaktan da çok mutluyum" dedi.

'FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Kariyerindeki değişime de değinen Albayrak, "En büyük değişim fiziksel olarak kendimi çok daha iyi hissetmem" ifadelerini kullandı.

'UMUYORUM Kİ BU SENE BİTMEDEN BİR SÜPER LİG MAÇI YÖNETEBİLİRİM'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun desteklerine vurgu yapan kadın hakem, "Federasyon başkanımızın ve Merkez Hakem Kurulumuzun destekleriyle zaten federasyon başkanımız son 3 programdır bunu her çıktığı programda dile getiriyor ve bizlerde bundan çok mutlu ve gururluyuz. Geçen haftalarda 2 tane 1'inci Lig müsabakası yönettim. Umuyorum ki bu sene bitmeden bir Süper Lig maçı inşallah federasyon başkanımızın söylemlerini doğrulayacağız ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'KADIN ELİ DEĞDİKÇE ALGILAR DEĞİŞİYOR'

Kadın hakemlere yönelik algının değiştiğini ifade eden Asen Albayrak, "Bence algı değişiyor. Kadın eli değerek biz bence bu algıları değiştiriyoruz" dedi.

'HEDEFİM SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan 28 yaşındaki hakem, "Hedeflerim ülkemde Süper Lig müsabakası yönetmek, Avrupa'da da kendime koyduğum en üst seviyedeki müsabakalarda görev almak; Şampiyonlar Ligi gibi. Türk bayrağını dalgalandırmak benim için gurur" şeklinde konuştu.

'PES ETMEZSEK BAŞARI GELECEKTİR'

Kadın hakemlere mesaj gönderen Albayrak, "Pes etmesinler. Biz kadınlar olarak bulunduğumuz ortam gereği bize bakış açıları farklı ama biz bunları şu anda yıkıyoruz. Bizim peşimizden gelen kadın hakemleri güzel bir yol açmak için buradayız. Düştüğümüz dönemler illaki oluyor ama pes etmesinler. Pes etmezsek başarı gelecektir" dedi.

'AŞAĞIDAN GELEN KADIN HAKEMLERE UMUT OLMAK İÇİN BURADAYIZ'

Asen Albayrak kendisiyle ilgili şu sözleri sarf etti:

"7 yıldır bu camianın içerisindeyim. Şu anda en üst seviyede görev alıyorum. Çok mücadele ettim, kendimi çok ispatlamaya çalıştım. İnsanların bakış açısı olsun, federasyonun bakış açısı olsun. Şu anda bu algıyı yıktığımızı düşünüyorum. Aşağıdan gelen kadın hakemleri umut olmak için buradayız. Bugün biz bu adımları atıyorsak yarın bir gün başka Asenler gelmesi içindir. Umarım daha güzel alanlarda burada devam edeceğimize inanıyorum."

'OYUNCULAR İLK 10 DAKİKADAN SONRA OYUNA ODAKLANIYOR'

Saha içi iletişime de değinen Albayrak, "Oyuncular bazen verdiğim kararlara sinirlenebiliyor ama ilk 10 dakikadan sonra herkes kendi futboluna dönüyor" ifadelerini kullandı.

'BİZ BU ALANDAYIZ VE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sözlerini güçlü bir mesajla tamamlayan Asen Albayrak, "Biz kadınlar olarak bu alandayız, var olacağız ve var olmaya devam edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Hakem Asen Albayrak: Var Olacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
Haluk Levent, Tarkan’ı kıskandığını bu sözlerle anlattı Haluk Levent, Tarkan'ı kıskandığını bu sözlerle anlattı

11:32
Sadettin Saran harekete geçti Fenerbahçe’den sürpriz Tedesco kararı
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:19
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:52
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:45:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Hakem Asen Albayrak: Var Olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.