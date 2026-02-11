Kadın Hakem Asen Albayrak: Var Olacağız

Hakem Asen Albayrak: Biz kadınlar bu alandayız, varız ve var olmaya devam edeceğiz

Beyza Betül CİHAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – KOKART alan hakem Asen Albayrak, "Biz kadınlar olarak bu alandayız, var olacağız ve var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu'nun Riva Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirdiği kokart töreninde kokart alan hakemlerden Asen Albayrak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İlk kez bir kokart töreninde yer aldığını belirten Albayrak, hedefinin Süper Lig ve Avrupa arenasında üst düzey maçlar yönetmek olduğunu söyledi.

Riva Milli Takım Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda konuşan Asen Albayrak, kokart töreninin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün burada bu güzel organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum. Hakemlik hayatım boyunca ilk defa bir kokart töreninde yer alıyorum. Benim için en üst seviyede ve bugün burada bulunmaktan da çok mutluyum" dedi.

'FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ ÇOK DAHA İYİ HİSSEDİYORUM'

Kariyerindeki değişime de değinen Albayrak, "En büyük değişim fiziksel olarak kendimi çok daha iyi hissetmem" ifadelerini kullandı.

'UMUYORUM Kİ BU SENE BİTMEDEN BİR SÜPER LİG MAÇI YÖNETEBİLİRİM'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun desteklerine vurgu yapan kadın hakem, "Federasyon başkanımızın ve Merkez Hakem Kurulumuzun destekleriyle zaten federasyon başkanımız son 3 programdır bunu her çıktığı programda dile getiriyor ve bizlerde bundan çok mutlu ve gururluyuz. Geçen haftalarda 2 tane 1'inci Lig müsabakası yönettim. Umuyorum ki bu sene bitmeden bir Süper Lig maçı inşallah federasyon başkanımızın söylemlerini doğrulayacağız ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

'KADIN ELİ DEĞDİKÇE ALGILAR DEĞİŞİYOR'

Kadın hakemlere yönelik algının değiştiğini ifade eden Asen Albayrak, "Bence algı değişiyor. Kadın eli değerek biz bence bu algıları değiştiriyoruz" dedi.

'HEDEFİM SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Hedeflerini net bir şekilde ortaya koyan 28 yaşındaki hakem, "Hedeflerim ülkemde Süper Lig müsabakası yönetmek, Avrupa'da da kendime koyduğum en üst seviyedeki müsabakalarda görev almak; Şampiyonlar Ligi gibi. Türk bayrağını dalgalandırmak benim için gurur" şeklinde konuştu.

'PES ETMEZSEK BAŞARI GELECEKTİR'

Kadın hakemlere mesaj gönderen Albayrak, "Pes etmesinler. Biz kadınlar olarak bulunduğumuz ortam gereği bize bakış açıları farklı ama biz bunları şu anda yıkıyoruz. Bizim peşimizden gelen kadın hakemleri güzel bir yol açmak için buradayız. Düştüğümüz dönemler illaki oluyor ama pes etmesinler. Pes etmezsek başarı gelecektir" dedi.

'AŞAĞIDAN GELEN KADIN HAKEMLERE UMUT OLMAK İÇİN BURADAYIZ'

Asen Albayrak kendisiyle ilgili şu sözleri sarf etti:

"7 yıldır bu camianın içerisindeyim. Şu anda en üst seviyede görev alıyorum. Çok mücadele ettim, kendimi çok ispatlamaya çalıştım. İnsanların bakış açısı olsun, federasyonun bakış açısı olsun. Şu anda bu algıyı yıktığımızı düşünüyorum. Aşağıdan gelen kadın hakemleri umut olmak için buradayız. Bugün biz bu adımları atıyorsak yarın bir gün başka Asenler gelmesi içindir. Umarım daha güzel alanlarda burada devam edeceğimize inanıyorum."

'OYUNCULAR İLK 10 DAKİKADAN SONRA OYUNA ODAKLANIYOR'

Saha içi iletişime de değinen Albayrak, "Oyuncular bazen verdiğim kararlara sinirlenebiliyor ama ilk 10 dakikadan sonra herkes kendi futboluna dönüyor" ifadelerini kullandı.

'BİZ BU ALANDAYIZ VE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sözlerini güçlü bir mesajla tamamlayan Asen Albayrak, "Biz kadınlar olarak bu alandayız, var olacağız ve var olmaya devam edeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.