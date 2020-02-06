Kadın hentbol takım yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın hentbol takım yarı finalde - Son Dakika Spor

Kadın hentbol takım yarı finalde

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi'yle 27-27 berabere kalarak, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

Kadın hentbol takım yarı finalde, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi'yle 27-27 berabere kalarak, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında, deplasmanda, Üsküdar Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Çamlıca Spor Salonu'nda oynana karşılaşmada ilk yarı Paşanın melekleri 12-14 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşma 27-27 eşitlikle sona erdi. Antalya'da oynana ilk maçı 29-24 kazanan Muratpaşa, deplasmanda aldığı beraberlikle adını Türkiye Kupası yarı finaline yazdıran takım oldu. Rövanş karşılaşmasında Muratpaşa'nın 20 yaşındaki oyun kurucusu Eda Nur Kılıç 8 golle takımda öne çıkan isim oldu.


Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyespor'la karşılayacak. Yarı finalde ilk maç 26 Şubat, rövanş ise 4 Mart'ta oynanacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkma başarısı gösteren Muratpaşa Belediyespor oyuncu ve teknik heyetini kutladı. Muratpaşa'da, Türkiye'nin spora ve sporcuya bakış açısını değiştirecek modeli inşa ederken Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının elde ettiği başarıların önemine dikkat çeken Uysal, "Sadece 1 yabancı oyuncunun bulunduğu ve çok genç bir yaş ortalamasına sahip takımımız iki kulvarda birden mücadele ediyor. Şampiyonun paly-off sonucunda belirleneceği Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan takımız, Türkiye Kupası'nda da tur atladı. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avusturya'da koronavirüs şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini uzatma kararı aldı İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın hentbol takım yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]