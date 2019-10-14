Son Dakika Haberleri: Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi
Son Dakika Güncel Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi

Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi

1 saat önce

Bursa'da 105 kadının bir araya gelerek kurduğu Nilüfer Kadın Korosu, sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için daha önce yazdıkları bir marşı seslendirdi.

Bursa'da 105 kadının bir araya gelerek kurduğu Nilüfer Kadın Korosu, sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için daha önce yazdıkları bir marşı seslendirdi. Marşın söz ve müziğini yapan Koro Şefi Aysel Gürel seslendirdikleri marşı, 'Anneleriniz daima arkanızda' notuyla paylaştı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 105 kadından oluşan ve sosyal sorumluluk projelerinde üstlendikleri rollerle vatandaşın takdirini toplayan Nilüfer Kadın Korosu anlamlı bir işe daha imza attı. Anneler gününde Mehmetçik için marş yazıp seslendiren kadın korosu, kamuflaj giyerek okudukları marşı Barış Pınarı'ndaki Mehmetçiklere armağan etti. Marşın yazarı ve bestecisi olan Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel, seslendirdikleri duygu dolu marşı sosyal medyadan, "Anneler gününde kahraman Mehmetçiğimiz için yaptığımız bu marşı "Barış Pınarı Harekatı"ndaki tüm Mehmetçiklerimize de armağan ediyor, muvaffakıyetler diliyor, anneleri olarak hayır dualarımızla onları yürekten destekliyoruz...Nilüfer Kadın Korosu" notuyla paylaştı.

Asker selamı vererek Mehmetçiği selamlayan kadın korosunun seslendirdikleri marş ise dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

(Derya Evren/İHA)

Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi

Barış Pınarı Harekatı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha! Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:51:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın Korosu Mehmetçik için marş yazdı, söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]