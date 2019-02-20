Son Dakika Haberleri: Kadın Milli Judokalar Düsseldorf'a Gitti

Kadın Milli Judokalar Düsseldorf'a Gitti

51 dakika önce

Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak Grand Slam'de tatamiye çıkacak Kadın Judo Milli Takımı, Almanya'ya gitti.

Kadın Milli Judokalar Düsseldorf'a Gitti, System.String[]
Almanya'nın Düsseldorf kentinde 22-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak Grand Slam'de tatamiye çıkacak Kadın Judo Milli Takımı, Almanya'ya gitti.

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıracak Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) faaliyetinde yer alan Düsseldorf Grand Slam müsabakalarına katılacak 6 kadın milli judoka, puan ve kürsü için ter dökecek.

22-24 Şubat tarihlerinde yapılacak karşılaşmalarda 48 kiloda Melisa Çakmaklı, Gülkader Şentürk ve Nazlıcan Kılıç, 52 kiloda İrem Korkmaz ve 57 kiloda Şeyma Özerler ile Meltem Dindar Türkiye'yi temsil edecekler.

97 ülkeden 279 kadın ve 404 erkek judocunun katılacağı Grand Slam müsabakalarının sona ermesinin ardından, 25- 28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek ortak çalışma kampına altı milli judocunun yanı sıra, Tuğçe Beder, Kübranur Esir ve Minel Akdeniz ilave olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:36 Kaynak: DHA

Düsselldorf, Spor
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