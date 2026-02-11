Kadın Öğrenci Oranı Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Öğrenci Oranı Yükseliyor

11.02.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de kadın yükseköğrenim öğrencilerinin oranı 2025'te yüzde 53,2'ye ulaştı.

Türkiye genelinde yükseköğretim seviyesindeki kadın öğrenci oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 53,2'ye ulaştı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2020 akademik yılında yüzde 49,1 olarak kaydedilen kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi.

Toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Ön lisans programlarında 2020'de yüzde 51,6 olan kadın öğrenci oranı, geçen akademik yılda yüzde 54,4 seviyesine ulaştı.

Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı.

Yüksek lisans programlarında 2020 yılında yüzde 48,2 olan kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükseldi. Böylece doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı ilk kez erkekleri geçti.

YÖK tarafından alınan kararla, 2023'ten itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 34 yaş üzeri kadınlara ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulaması başlatılmıştı.

Düzenlemeyle eğitimlerine çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan 34 yaş üstü kadınlara, üniversiteye başlayarak eğitim hayatlarına yeniden yön verme imkanı tanındı.

Kadın akademisyen oranı yüzde 46'ya yükseldi

Yükseköğretimdeki kadın öğrencilerin farkı, kendini akademik kadroda da gösterdi. Akademik personel sayıları incelendiğinde, 2020 akademik yılında yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı, 2025'te yüzde 46,8'e yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'deki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı ise 179 bin 495'ten 185 bin 188'e çıktı. Araştırma görevlileri arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 51,2 iken, geçen yılın verilerine göre bu oran yüzde 55'e ulaştı.

Öğretim görevlisi kadrosunda da kadınların oranı yüzde 50,6'dan yüzde 52,1'e yükseldi. Kadın doktor öğretim üyesi oranı son 5 yılda yüzde 44,9'dan yüzde 47,8'e, kadın doçent oranı yüzde 40,1'den yüzde 43,3'e, kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi.

Güncel verilere göre son bir yılda "fırsat eşitliği" alanında 416, "insan hakları" alanında 6 bin 439, "kadın hakları" alanında 1654, "kadına yönelik şiddet" alanında ise 5 bin 384 akademik çalışma gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Öğrenci Oranı Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti
Çelik’in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var Çelik'in çektiği klip bir ilimizi alarma geçirdi: Çökme riski var
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş

15:28
Mert Hakan Yandaş’ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı
15:18
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 15:42:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Öğrenci Oranı Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.