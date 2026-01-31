Kadın Platformu'ndan Cinayet Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Platformu'ndan Cinayet Tepkisi

Kadın Platformu\'ndan Cinayet Tepkisi
31.01.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kadın Platformu, Ülker Koçak'ın öldürülmesine karşı ses yükseltti ve devletin eksikliğine dikkat çekti.

ANKARA Kadın Platformu üyeleri, Ülker Koçak'ın (73) eski damadı tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, kadın kuaförü Erkan Bartan (53), eski eşi Sevkin Koçak'ı (54) tabanca ile yaralayıp kayınvalidesi Ülker Koçak'ı öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara Kadın Platformu üyeleri, olaya tepki göstermek için Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup adına konuşan Platform Üyesi Sevinç Koçak, kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Her gün erkek şiddetiyle katledilen bir kadın haberiyle uyanıyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için kadınları koruma yükümlülüğü olan devlet kurumlarına 6284'ü uygulamadıkları için isyan ediyoruz. Erkek şiddeti bireysel bir suç türü değil, giderek olağanlaşan sistematik bir sorundur" dedi.

Ülker Koçak'ın öldürülmesinin önlenebilir olduğunu vurgulayan Koçak, "Biz bu cinayetin yabancısı değiliz. Çünkü bu ülkede kadınlar, şiddeti defalarca bildirmelerine rağmen yalnız bırakılıyor. Koruma talep eden kadınlar korunmuyor, başvurular ciddiye alınmıyor, tehditler 'aile meselesi' denilerek geçiştiriliyor. Erkekler tarafından öldürülen kadınların büyük bölümünün koruma kararı olduğunu biliyoruz. Ancak takip edilmeyen, denetlenmeyen ve risk analizi yapılmayan koruma kararları kadınları korumuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cinayet, Şiddet, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Platformu'ndan Cinayet Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:38:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Platformu'ndan Cinayet Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.