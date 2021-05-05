Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı - Son Dakika

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı

05.05.2021 11:16

Antalya'da geçtiğimiz günlerde maske takması konusunda kendisini uyaran polisin yanındaki kadın meslektaşını işaret ederek, "Beğendim, bana göndersene" demesi üzerine gözaltına alınan Letonya asıllı İngiliz turist Solovjovs, ardından serbest bırakılmıştı. Dün akşam saatlerinde yine maskesiz yakalanan turist, kendisini uyaran polislere zorluk çıkarınca kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.

Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde önceki gün sabah saatlerinde uygulama sırasında polisler, Letonya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı. Solovjovs ise kendisine uyarıda bulunan polise, yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Pasaport isteyen ekiplerle uzun süre tartışan Solovjovs, cep telefonunu çıkararak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı, takviye ekiplerin gelmesiyle polis merkezine götürülüp, 'polise mukavemet', 'hakaret', 'cinsel taciz' ve 'maske takmamak suçlamasıyla hakkında işlem yapıldı.

AHLAKSIZ TEKLİFTEN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Geceyi gözaltında geçirip dün sabah adliyeye sevk edilen Solovjovs, sözlerinin yanlış tercüme edildiğini öne sürdü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Soruşturmaya göre Solovjovs hakkında dava açılıp açılmamasına karar verileceği öğrenildi.

CADDEDE MASKESİZ YAKALANDI

Dün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı. Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı, bağırıp hakaretler etmeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Solovjovs, gelen ekiplere de zorluk çıkartınca kelepçelenip gözaltına alındı.

POLİS MEMURLARI DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Motosikletli yunus polisi, Dmitrijs Solovjovs kelepçelendikten sonra İngilizce, "Ben sana yardımcı olmak için buradayım. Neden zorluk çıkarıyorsun? Şimdi sana maske vereceğiz ve onu tak. Neden takmamak için direniyorsun?" dedi. Solovjovs ise spor yaptığını ve o yüzden takmadığını söyledi. Polisin, "Burada bağırıyorsun ve evlerinde olan kişileri rahatsız ediyorsun, şimdi seni karakola götürecekler" sözleri üzerine Solovjovs, "Okey" diye cevap verdi.

Polis ekipleri maske taktıkları Solovjovs'u, sağlık raporu alındıktan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü. Uygulama görevindeki biri kadın 2 polis memurunun şikayetçi olduğu turiste, idari ve adli işlem uygulanacağı öğrenildi.

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı

Pasaport, Letonya, turist, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı - Son Dakika


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