Son Dakika Haberleri: Kadın Sanayicilere "Vergi Usul Kanununda Değişiklikler" Anlatıldı

Kadın Sanayicilere "Vergi Usul Kanununda Değişiklikler" Anlatıldı

20 dakika önce

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformunun buluşmasında, "Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler" anlatıldı.

Kadın Sanayicilere

Kadın Sanayicilerin rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kadın çalışanların istihdamını arttırmak amacıyla bir araya gelen Kadın Sanayiciler Platformu, rutin ziyaretleri kapsamında bu kez Kırmızıdam Gıda Organik Tarım firmasının konuğu oldular.

Firma yöneticilerinden Ela Kırmızıdam Selek, AOSB'deki Kadın Sanayicilerin işletmelerinin tanınması ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, firmalarının faaliyet konuları hakkında bilgi verdi.

Ela Kırmızıdam Selek,gıda, organik ve konvansiyonel tarım, yaş sebze ve meyve ihracatı alanında faaliyet gösterdiklerini belirterek,"Firmamız, bölgede yetiştirilen konvansiyonel ürünlerin sözleşmeli üreticilik modeli ile tarladan sofraya kadar geçen süreçte izlenebilirliği sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, üretimlerin İyi Tarım Uygulamaları, Global GAP gibi ulusal ve uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir" dedi.

Bilgilendirme ve tesis gezisinin ardından ziyaretlerin daha faydalı olabilmesi adına, konusunda uzman kişilerin davet edilmesi kararı kapsamında, sunum bölümüne geçildi.

Kadın sanayicilerin konuğu olan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy tarafından 'Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler'konulu sunum yapıldı. Serdar Aksoy, bilgilendirmenin ardından katılımcıların konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:12 Kaynak: Bültenler

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