Tarsus'ta Kadın Yaşam Dayanışma Merkezi'nde tanıtım günleri başladı - Son Dakika

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce kurulan Kadın Yaşam, Destek ve Dayanışma Merkezi'nde tanıtım günleri başladı.

Tanıtım günleri kapsamında Fahrettinpaşa, Şahin, Duatepe ve Girne mahallelerinde ikamet eden kadınlar, Kavaklı Mahallesi'nde bulunan merkeze getirilerek sunulacak hizmetler, yapılacak faaliyetler ve atölyeler, dijital okur yazarlık, dijital pazarlama eğitimleri, toplumsal cinsiyet atölyesi ve spor aktiviteleri hakkında bilgi verildi.