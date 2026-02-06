Kadın Yazarlar Tiyatro Festivali Başladı

Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen "İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali"nin açılışı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dokuz ülkeden kadın yazarların eserlerinin sergileneceği festival, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Ayşe Kulin'in aynı adlı romanından uyarlanan "Sevdalinka" oyunu ile başladı.

Oyun öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak, "İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, ortak bir acının ve tanıklığın tarihidir. Bu acının unutulmaması, kayıplarımızın hatırlanması ve yaşananların sanat yoluyla kayda geçirilmesi ortak sorumluluğumuzdur. Tiyatro, tam da bu noktada bir tanıklık alanı olarak var olur." dedi.

Dokgöz, kadın oyun yazarların, eserlerini üretirken bir duyarlılık sergilediklerine işaret ederek, "Kadın yazarlar felaketleri, kırılmaları ve kayıpları çoğu zaman gündelik hayatın içinden, görünmeyen yerlerden ve sessizliklerden yola çıkarak dile getirir. Kadınların sözü, yalnızca yaşananı anlatmaz, görünmeyeni açığa çıkarır ve hafızayı diri tutar." diye konuştu.

Festivale ilişkin ise Dokgöz, şunları kaydetti:

"Devlet tiyatrolarının farklı bölgelerinden yapımların yanı sıra özel tiyatroların da katılımıyla festival, çok sesli ve uluslararası bir buluşmaya dönüşmektedir. Festival programında ayrıca deprem bölgesi Hatay'dan Didem Koban Demirkol ve Süleyman Demirkol'un kurduğu Alan Antakya Dans Topluluğu'nun, depremzede gençlerimizle birlikte gerçekleştirdiği 'Bellek' adlı dans gösterisi de yer almaktadır. Bu gösteri deprem sonrası hafızanın, iyileşmenin ve birlikte yeniden var olmanın sahnedeki ifadesi olarak festivalin önemli buluşmalarından biri olacaktır."

9 ülkeden kadın yazarların hikayeleri İstanbul'da buluşuyor

"4. İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali"nin açılışında izleyiciyle buluşan "Sevdalinka" oyunu, Bosna Savaşı'nın acılarını ve insanlık dramını sahneye taşıyor.

Yönetmenliğini Filiz Alpgezmen'in yaptığı, Özlem Saraç Özcan tarafından oyunlaştırılan eserde, Ayşe Dinç, Ali Volkan Çetinkaya, Emre Yaşa Orbay Sehlikoğlu ve Erem Nalcı rol alıyor.

Toplam 10 gün sürecek ve kadın yazarların hikayelerinin sahneleneceği İstanbul Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali, tiyatroyu yalnızca "izlenen" değil, "paylaşılan ve hissedilen" bir buluşmaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kadın yazarların kaleminden çıkan tiyatro metinlerini sahneye taşıyan festivalde, Kazakistan, Rusya, İspanya, Peru, Tunus, Kuzey Makedonya, Kolombiya, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen tiyatro ekiplerinin yanı sıra Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerinden yapımlar ile özel tiyatrolar da sanatseverlerle buluşacak.

Farklı 19 oyunun sahneleneceği festival kapsamında söyleşiler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Küratörlüğü ve tasarımı Devlet Tiyatroları Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, sahne tasarımcıları Büşra Eroğlu ve Mustafa Mahdum tarafından gerçekleştirilen, Devlet Tiyatroları Belgelik Şube Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan AKM'deki "Sahnede Kadın" sergisi ise festival boyunca izleyicileri kendi yaşamlarına, hafızalarına ve köklerine bakmaya davet ediyor.