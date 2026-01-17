Kadına Şiddet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kadına Şiddet: Şüpheli Tutuklandı

17.01.2026 15:17
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kadına şiddetin, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, çirkin ve aşağılık saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Şiddetin hiçbir türünü kabul etmedikleri gibi kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddettiklerini belirten Tunç, "Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten yaralama suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

