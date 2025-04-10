Kadına Şiddete Dikkat Çeken Proje - Son Dakika
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Kadına Şiddete Dikkat Çeken Proje

Lüleburgaz'da kadınlar, 'Her motif bir kadın hikayesi' projesiyle kadına şiddete farkındalık yaratıyor.

10.04.2025 10:49
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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu'ndan kadınların "Her motif bir kadın hikayesi" sloganıyla başlattıkları proje kapsamında örülen yüzlerce motif, kadına ve çocuğa şiddete karşı bir araya getirildi.

Lüleburgaz Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu, anlamlı bir farkındalığa imza attı. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen grup, 'Her motif bir kadın hikayesi' diyerek başladıkları projeyle, kadınlardan yöreye özgü motifler topladı. Kısa sürede binden fazla kadının dahil olduğu projede yüzlerce motif, kadına ve çocuğa şiddete karşı bir araya getirildi.

Kent Konseyi Meslek Edindirme ve İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Cemile Mil, "Bu hikaye kadına ve çocuğa şiddete farkındalık oluşturmayı nasıl yaparız, nasıl bütün kadınlara ulaşırız diyerek başladı. Sonra bir gün dedim ki Türk tarihinde yıllardan beri duygular, düşünceler kilimlere dokunur, renklerle ifade edilir. Bu dönemde kilim dokuyamadığımız için her kadından bir motif isteyelim diye düşündüm. 10 Şubat günü hepimiz bir motif yaptık, yani projeye 9 motifle başladık. 8 Mart'ta yaklaşık bin, bin 100 motifle yürüdük. Bu motifler cinayete kurban gitmiş kadın ve çocukları temsil ediyorlar. Şu an motiflerimiz 1,5 metre eninde, 11 metre boyundalar. Her kadın kendine sahip çıktı, çok destek verdiler. Hala destekler geliyor. Proje devam ediyor, bütün kadınlardan motifleri bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadına Şiddete Dikkat Çeken Proje - Son Dakika

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