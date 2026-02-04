Kadına Yönelik Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadına Yönelik Cinayet: Zanlı Tutuklandı

04.02.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı. Adalet Bakanı Tunç, kadına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı kocanın tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetin bahanesi olamayacağını belirtterek, "Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır. Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, zanlının tutuklandığını açıklayarak, "Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Milas, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Vahdettin’e övgüler dizen öğretmenden “Cumhuriyet düşmanı“ iddialarına yanıt Vahdettin'e övgüler dizen öğretmenden "Cumhuriyet düşmanı" iddialarına yanıt
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ölümden dönmüş
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli’nin görmek istemeyeceği anket
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein’ın malikanesinden çıkan olay isim Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:36:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.