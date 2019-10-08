Son Dakika Haberleri: Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu)

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu)

20 dakika önce

1 mağlup oldu.

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 1 - Slovenya: 6 (Maç sonucu), System.String[]

1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


50. dakikada Zver'in defansın arasına attığı topla buluşan Kolbl'ın şutu, Selda'nın sağından ağlarla buluştu. 0-6


54. dakikada sol çaprazdan içeri giren Kolbl'in şutunu Selda kornere çeldi.


64. dakikada Selen'in sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Mersnik'te kaldı.


80. dakikada Selen'in sağ çaprazdan attığı şut kaleci Mersnik'te kaldı.


90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fatma Kara topu ağlarla buluşturdu. 1-6


Stat: Kocaeli


Hakemler: Silvia Andreia Rosa Domingos xx, Vanessa Alexandra Dias Gomes xx, Catia Alexandra Graça Traves xx


Türkiye: Seda Akgöz xx, Medine Erkan xx, Fatma Kara xx, Ecem Cümert xx, Melike Pekel xx, Selen Altunkulak xx, Ebru Topçu xx, İpek Kaya xx, Fatma Işık xx, Kader Hançer xx (Selin dk. 46 x), Gizem Gönültaş xx (Ebru dk. 32 x) (Derya dk. 71 x)


Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Arzu Karabulut, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Dilan Akgül


Teknik Direktör: Talat Tuncel


Slovenya: Zala Mersnik xx, Lana Golob xxx, Sara Agrez xx (Prsa dk. 46 x), Spela Rozmaric xxx, Kaja Korosec, Mateja Zver xxx, Dominika Conc xx (Babnik dk. 81 ?), Lara Prasnikar xxx, Spela Kolbl xxx, Kaja Erzen xx, Pamela Begic xx (Makovec dk. 69 x)


Yedekler: Maja Zajc, Evelina Kos, Kristina Erman, Sara Ketis, Lara Ivanusa, Zala Kustrin, Zala Vindisar


Teknik Direktör: Jarc Borut


Goller: Lara Prasnikar (dk. 14, 38 ve 41), Rozmaric (dk. 24), Zver (dk. 28), Kolbl (dk. 51) (Slovenya), Fatma (dk. 90) (Türkiye)


Sarı kartlar: Lana Golop (Slovenya), Ebru (Türkiye) - KOCAELİ

Fatma Kara, Slovenya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
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