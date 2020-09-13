Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyon Türk Hava Yolları

SALON: Sportska

2020 Kadınlar Balkan Kupası ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Lajkovac'ı iki maçta da 3-1 mağlup eden Türk Hava Yolları, üst üste 2'nci kez Balkan Kupası'nın sahibi oldu.2020 Balkan Kupası'nda şampiyon olan temsilcimiz Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti ve CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turunda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile karşılaşacak.CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turunda ilk karşılaşmalar 10-12 Kasım 2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

