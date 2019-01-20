Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30 dakika önce

Salon: AnkaraHakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Serdar SaraçBOTAŞ: Cuic 10, Olcay Çakır Turgut 9, Melis Gülcan 9, Kübra Erat 3, Williams 25, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal, Krivacevic 10Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 10, Williams 19, Gizem Başaran 8, Merve Aydın, Gajic 14, Cansu Köksal...

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Salon: Ankara

Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Serdar Saraç

BOTAŞ: Cuic 10, Olcay Çakır Turgut 9, Melis Gülcan 9, Kübra Erat 3, Williams 25, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal, Krivacevic 10

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 10, Williams 19, Gizem Başaran 8, Merve Aydın, Gajic 14, Cansu Köksal 21, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar

1. periyot: 20-28

Devre: 40-39

3. periyot: 59-47

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 72-71 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Olcay Çakır, Edis, Turgut Işık, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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