Kadınlar Basketbol Süper Ligi
30 dakika önce
Salon: AnkaraHakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Serdar SaraçBOTAŞ: Cuic 10, Olcay Çakır Turgut 9, Melis Gülcan 9, Kübra Erat 3, Williams 25, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal, Krivacevic 10Hatay Büyükşehir Belediyespor: Snytsina 10, Williams 19, Gizem Başaran 8, Merve Aydın, Gajic 14, Cansu Köksal...
Salon: Ankara
Hakemler: Turgut Işık
, Tolga Edis
, Serdar Saraç
BOTAŞ: Cuic 10, Olcay Çakır
Turgut 9, Melis Gülcan 9, Kübra Erat 3, Williams
25, Büşra Akbaş 5, Sehernaz Çidal, Krivacevic 10 Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Snytsina 10, Williams 19, Gizem Başaran 8, Merve Aydın
, Gajic 14, Cansu Köksal
21, İlsu Darıcıoğlu, Hülya Çoklar
1. periyot: 20-28
Devre: 40-39
3. periyot: 59-47
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 72-71 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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