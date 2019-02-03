Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16 dakika önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz PehlivanBeşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal BayraktarHatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal...

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Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal Bayraktar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal 12, Gajic, Gizem Başaran 15, Williams 23, Ayşegül Günay, Hülya Çoklar 2, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3

1. Periyot: 18-10

Devre: 40-31

3. Periyot: 60-52

Beş faulle çıkan: 39.19 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-70 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Spor
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