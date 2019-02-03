Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16 dakika önce
Salon: BJK AkatlarHakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz PehlivanBeşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal BayraktarHatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal...
Salon: BJK
Akatlar
Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal
Digilli, İzel
Deniz Pehlivan Beşiktaş
: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar
11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal Bayraktar Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Merve Aydın
13, Cansu Köksal
12, Gajic, Gizem Başaran 15, Williams
23, Ayşegül Günay
, Hülya Çoklar 2, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3
1. Periyot: 18-10
Devre: 40-31
3. Periyot: 60-52
Beş faulle çıkan: 39.19 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-70 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:53 Kaynak: AA
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