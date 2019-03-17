Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: AnkaraHakemler: Aydın Karaçam, Egemen Ercan, Ahmet Kemal DigiliBOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Cuic 17, Williams 16, Kübra Erat 5, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş 2, Krivacevic 8Çukurova Basketbol: Iagupova 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun 2, Gueye 11, Gray 19, Naumenko 8, Meltem Avcı 8,...
Salon: Ankara
Hakemler: Aydın Karaçam
, Egemen Ercan, Ahmet Kemal
Digili
BOTAŞ: Olcay Çakır
Turgut 10, Cuic 17, Williams
16, Kübra Erat 5, Melis Gülcan 11, Büşra Akbaş 2, Krivacevic 8 Çukurova
Basketbol: Iagupova 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Sevgi Uzun
2, Gueye 11, Gray 19, Naumenko 8, Meltem Avcı
8, Sera Özelçi, Şaziye Üvegin Üner
1. periyot: 15-8
Devre: 32-26
3. periyot: 47-55
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 70-69 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:55 Kaynak: AA
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