Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68 - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 78 - BOTAŞ: 68, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahasında BOTAŞ'ı 78-68 mağlup etti.


Salon: Antakya


Hakemler: Erhan Gürsel xx, Göksun Öz xx, Seda Esen xx


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xxx 13, Özge Yavaş xxx 11, İdil Türk x, Peters xxxx 27, Hülya Çoklar x 2, Dürdane Gülşah Gümüşay x, Gizem Başaran xxx 12, Hind Ben


Abdelkader xxx 11, Melike Tuğba Oral x 2


BOTAŞ: Senay Zeybek x, Eldebrink xxx 12, Melis Gülcan xxx 14, Büşra Akbaş xx 5, Hatice Pelin Gülçelik x 1, Holingsvorth xxx 18, Bas xxx 18


1. Periyot: 23-14 (Hatay lehine)


Devre: 37-34 (Hatay lehine)


3. Periyot: 56-55 (Hatay lehine) - HATAY

Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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