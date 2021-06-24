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Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi - Son Dakika

Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi

24.06.2021 09:59

Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi Adana'nın Feke ilçesinde 3 yıl önce kooperatif çatısında buluşan kadınların 150 dönüm arazide kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor Adana'nın Feke ilçesinde 3 yıl önce kooperatif kuran kadınlar arazilerini lavanta...

Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi

Adana'nın Feke ilçesinde 3 yıl önce kooperatif çatısında buluşan kadınların 150 dönüm arazide kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 3 yıl önce kooperatif kuran kadınlar arazilerini lavanta bahçesine dönüştürdü. Bölgede 20 kadının 150 dönüm arazide kurduğu lavanta bahçeleri ziyaretçi akınına uğruyor.

Feke'nin Tapan yöresinde 7 kadının bir araya gelerek kurduğu Tapaneli Kooperatifi 3. yılında 20 kadın girişicimciye ulaştı. 20 kadın 150 dönüm araziyi Genç Çiftçi Projesi ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle lavanta bahçesine dönüştürdü.

Lavanta bahçeleri doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, bölgede kırsal turizm hareketlendi.

Mor lavanta çiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen ile Adana ve çevresinden ziyaretçiler Tapan'a akın ederken girişimciler lavanta bahçelerine kurdukları konseptler ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Kooperatif üyesi Pınar Özsoy kadınların birlik olması ile köyde boş duran arazileri ekonomiye ve kırsal turizme açtıklarını belirterek, "3 yıl önce 5 dönüm araziye ektik lavantayı. Bu yıl 3.cü senesi her yerden misafirlerimiz geliyor. Geçen yıl ilgi yoğundu şimdi mekan hazırladık. Bütün kadınlar bir aya geldik. Köyümüze bir gelir oldu. Lavantanın balını, kesesi, sabun, yağını üretiyoruz. Burada hem misafirlerimizi ağırlıyoruz, hem evde ürettiğimiz yöresel ürünleri satıyoruz. Bu doğal güzellikleri görmeleri için sadece 30 günleri var" dedi.

Lavanta üretimi yapan Hilal Köz ise kadınların bir araya gelerek hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü ifade ederek, "Biz ilk Genç Çiftçi Projesinden faydalanarak bu işe başladık. Büyükşehir Belediyesi desteği ile üretimi artırdık. Şuan 20 dönümle köyümüzde başladığımız lavanta bahçeleri 150 dönüme kadar çıktık. Lavanta olunca hep bir araya gelmemiz gerekiyordu. Köyümüzde üretilen ürünleri bir araya getirip kooperatifleşmeye karar verdik. 7 kadın başladık. 20 kadın olduk. Başardık. Tüm kadınlar bir araya gelince köyümüz lavanta bahçelerine dönüştü. İki çeşit lavanta ekiyoruz. İntermedya ve adılsofolya. İntermedya olan fotoğraf çekimi için özellikle kullanılıyor andılsofolya cinsi ilaç sanayisinde yağ olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi
Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi

Kooperatif, Lavanta, Çiftçi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlar birlik oldu şimdi o köy kırsal turizminin gözdesi - Son Dakika Ekonomi


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