Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin: 70-84

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague B Grubu 3'üncü maçında sahasında karşılaştığı Fransa ekibi ASVEL Feminin'e 84-70 mağlup oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gidilen format değişikliği kapsamında ev sahipliği yaptığı normal sezon ilk etap maçlarını Sarı-lacivertliler, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucu elde ettiği 5 puanla tamamladı. Normal sezonda ikinci etap maçları 19-21-22 Ocak tarihlerinde oynanacak. Bu maçlara ev sahipliği yapacak takım daha sonra açıklanacak.

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Bernard Vassallo, Ivana Ivanovic, Alakbar HasanovFENERBAHÇE: McBride 28, Stokes 12, Zandalasini 11 Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, Olcay Çakır , Sevgi UzunASVEL Feminin: Clark 17, Crvendakic 14, Ciak 14, Plouffe 11, Tanqueray 9, Raincock-Ekunwe 9, Johannes 6, Fauthoux 4, Jocyte1. Periyot: 12-22 (ASVEL Feminin lehine)Devre: 37-51 (ASVEL Feminin lehine)

3. Periyot: 53-67 (ASVEL Feminin lehine)