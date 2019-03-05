Son Dakika Haberleri: Kadınlar Günü'ne Özel Sergi

Kadınlar Günü'ne Özel Sergi

2 saat önce

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu tarafından resim sergisi düzenlendi.

Kadınlar Günü'ne Özel Sergi, System.String[]

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ressamlar Çalışma Grubu tarafından Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Ressamlar Çalışma Grubu Temsilcisi Ümran Topsakal ve çalışma grubu üyeleri katıldı. 82 sanatçının hazırladığı 82 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlerin büyük ilgisini topladı.

Serginin açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ressamlar Çalışma Grubumuz resim sergisi düzenledi. Çok güzel çalışmalar var. Gerçekten ellerine yüreklerine sağlık diyorum" dedi.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü' resim sergisi Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler ve Sami Güner Sanat galerinde 09 Mart'a kadar izlenime açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:08 Kaynak: Bültenler

Kent Konseyi, Bursa, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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