Kadınlar İçin Enerji Okulu Protokolü Yenilendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Reges Elektrik arasında geçen yıl imzalanan "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü" yenilendi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, protokolle, enerji sektöründe kadın istihdamının artırılması ve temsiliyetinin güçlendirilmesinin yanı sıra kadınların bilgi, deneyim ve yenilikçi bakış açısıyla geleceğin enerjisini şekillendiren, kadın işbirliği ağlarının da oluşmasına imkan sunan kapsayıcı bir ekosistem oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Kadınlar için Enerji Okulu'nun 2'nci döneminde hibrit eğitim modeliyle program Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırılacak, güçlendirme atölyeleri aracılığıyla kadınların teknik ve kişisel yetkinlikleri artırılacak, kadınların profesyonel ağları ve sektörel etkileri güçlendirilecek.

Söz konusu protokol, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ile Reges Elektrik Finans İşleri Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören tarafından imzalandı.