Kadınlar Köme İçin Ceviz Diziyor - Son Dakika
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kadınlar Köme İçin Ceviz Diziyor

Kadınlar Köme İçin Ceviz Diziyor
11.02.2026 12:14
Gümüşhane'de kadınlar, köme üretimi için cevizleri dizerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli köme üretiminde kullanılan cevizleri ipe dizen kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kentteki pestil ve köme üreticilerinden koliler halinde ceviz temin eden kadınlar, cevizleri iğne ve ip yardımıyla tek tek dizerek hazırlıyor.

Koli başına belli bir ücret alan kadınlar, hazırladıkları cevizleri belirli aralıklarla üreticilere teslim ediyor.

İpe dizilerek hazırlanan cevizler, fabrikalarda dut meyvesinin su ve şekerle kaynatılmasıyla elde edilen herleye batırılarak kömeye dönüştürülüyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

Gülay Köprülü, AA muhabirine, ceviz dizme işine 20 yıl önce bir akrabasının tavsiyesiyle başladığını söyledi.

Köprülü, ceviz dizerek eşine ve ev ekonomisine katkıda bulunduğunu aktararak, "Hem ceviz diziyorum hem de torunuma bakıyorum. Kendi harçlığımı çıkarıyorum. Torunlarımın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Evde de boş durmamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dizdikleri cevizleri her hafta üreticilere teslim ettiklerini anlatan Köprülü, kolileri teslim ettiklerinde ücretlerini aldıklarını belirterek, mahallelerindeki birçok kadının da ceviz dizerek ev ekonomisine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Hatice Yıldırım ise gençlik çağlarında dut meyvesinden herle yapıp, pestil ve köme ürettiklerini aktardı.

Cevizlerin herleye batırılarak köme olduğunu dile getiren Yıldırım, komşularının evlerinde ceviz dizdiklerini öğrenince, ceviz dizmeye başladığını anlattı.

Yıldırım, "Harçlığım olsun diye dizmeye başladım. Kazandığım parayı evime harcıyorum. Kızlarımın çeyizlerini yaptım, düğünlerini gerçekleştirdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Ekonomi, Aile

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
