Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali Denizli'de

BASKETBOLDA Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın Dörtlü Final etabına Denizli ev sahipliği yapacak. Kadınlarda Türkiye Kupası, Denizli'de sahibini bulacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki organizasyonda yarın yarı finaller, pazar günü de final maçı oynanacak. Çeyrek finallerde Çimsa ÇBK Mersin, Botaş'ı 81-78, Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56, Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-86, Galatasaray Çağdaş Faktoring de Beşiktaş Boa'yı 77-68 mağlup ederek adlarını son 4 takım arasına yazdırdı. Organizasyonda yarın yarı finalde saat 17.00'de Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin, saat 20.30'da Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut maçları oynanacak. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden takımlar pazar günü saat 16.00'da aynı salonda finale çıkacak.