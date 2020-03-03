Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61 - Son Dakika Spor

Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

6 saat önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61, System.String[]

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Ozan Gönen xx, Anıl Veziroğlu xx


Fenerbahçe: Elizabeth xx 11, Ayşe xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 11, Merve xx, Tuğçe xx 14, Chelsea xx 17, Cecilia xx 13, Esra xx, İrena xx 3, Laura xx 2


Antrenör: Victor Lapena


Kayseri Basketbol: Manolya xx 9, Kaeladawn xx 11, Ayşegül xx 11, Gülse xx, Kübra xx 2, İvankovic xx 4, Nazlı xx 0, Kennedy xx 24


Antrenör: Ayhan Avcı


1. Periyot: 25-9 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 42-28 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 59-39 (Fenerbahçe lehine) - ADANA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz
Veda konuşması yapan Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var Ersun Yanal, Fenerbahçe'den tazminat almayacağını açıkladı Fenerbahçe'den son dakika yeni hoca açıklaması

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:00:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]