Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 73 - Kayseri Basketbol: 61

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Ozan Gönen xx, Anıl Veziroğlu xx
Fenerbahçe: Elizabeth xx 11, Ayşe xx, Olcay xx 2, Sevgi xx 11, Merve xx, Tuğçe xx 14, Chelsea xx 17, Cecilia xx 13, Esra xx, İrena xx 3, Laura xx 2
Antrenör: Victor Lapena
Kayseri Basketbol: Manolya xx 9, Kaeladawn xx 11, Ayşegül xx 11, Gülse xx, Kübra xx 2, İvankovic xx 4, Nazlı xx 0, Kennedy xx 24
Antrenör: Ayhan Avcı
1. Periyot: 25-9 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-28 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 59-39 (Fenerbahçe lehine) - ADANA