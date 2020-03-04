Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74 - Son Dakika Spor

Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

6 saat önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74, System.String[]

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


Salon: ASKİ Atatürk


Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Ciner xx, Halil Erkoç xx


OGM Ormanspor: Robinson xx 13, Paris xx 12, Naile Çırak xx, Ladin Özel xx, Nilay Kartal xx, Derya Bilgiç xx 23, Leedham xx 4, Damla Gezgin xx 2, Ogunbowale xx 14, Öykü Taşkın xx, Yeliz Doğan xx


Başantrenör: Alper Durur


Beşiktaş: Melek Uzunoğlu xx 0, Melisa Korkmaz xx 12, Bahar Çağlar xx 21, Yağmur Yıldız xx 0, Elif Bayram xx 0, Nisa Yalçın xx 2, Snytsina xx 14, Mddleton xx 6, Dilara Göçmen xx 0, Elif Emirtekin xx 19


Başantrenör: Cihat Barış Akgün


1. Periyot: 18-19 (Beşiktaş lehine)


Devre: 32-42 (Beşiktaş lehine)


3. Periyot: 47-56 (Beşiktaş lehine) - ADANA

Türkiye Kupası, basketbol, Beşiktaş, ASKİ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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