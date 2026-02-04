Kadınlara Moral Veren El Sanatları Kursları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kadınlara Moral Veren El Sanatları Kursları

Kadınlara Moral Veren El Sanatları Kursları
04.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar için açılan el sanatları kursları, sosyal ve ekonomik destek sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile saray mutfağı kültürünü yaşatmak amacıyla açılan kurslar, depremzede kadınlara moral oluyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde, Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yürütülen "Köklerden Geleceğe: Kadın Eliyle Kültürel Miras" projesi kapsamında aba dokuma, sanatsal mozaik işlemeciliği ve aşçılık kursları açıldı.

Kaymakamlık hizmet binasında oluşturulan 300 metrekarelik alanda, kente özgü ürünlerin yeniden üretilmesi ve bu alanlarda yeni ustaların yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 150 kursiyer eğitim aldı.

Kurslar, deprem sonrası hayatın normalleşmesine katkı sağlarken, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını da destekliyor.

Amaç kadınları daha güçlü kılmak

Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AA muhabirine, deprem sonrası dezavantajlı duruma düşen kadınların aktif katılımıyla geleneksel el sanatları ve saray mutfağı kültürünü sürdürülebilir şekilde yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Aytemür, "Asıl amacımız, depremden sonra kadınları evden çıkararak kendi markalarıyla, kendi ürünleriyle ve kendi emekleriyle gelir elde edebilecekleri bir sürecin içine dahil etmek." dedi.

Kadınların büyük bölümünün dezavantajlı gruplardan oluştuğunu belirten Aytemür, "Bu kadınlar onurlu, güçlü ve kendi parasını kazanmak isteyen kadınlar. Kendilerini değerli hissetmeleri için fiziki olarak güçlü bir ortam oluşturduk. Söylem değil, somut destek sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraşlı kadınların tarihsel rolüne dikkat çeken Aytemür, "Bu kadınlar Osmanlı, Memlük ve Dulkadiroğlu Beyliği dönemlerinde devlet yöneticileri ve şehzadeler yetiştirmiş kadınlardır. Biz onların kim olduklarını yeniden hatırlamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"3K" modeliyle üretim ve eğitim

Proje kapsamında Maraş abası, Maraş mutfağı ve Germanicia mozaiklerinin bir araya getirildiğini aktaran Aytemür, şunları söyledi:

"Bu yaklaşımı "3K" olarak tanımladık, "Kahramanmaraş", "kadın" ve "kitap". ADEM bünyesinde yaklaşık 12 bin kitaplık bir kütüphane oluşturduk. Bugüne kadar 100'ün üzerinde kursiyeri mezun ettik, halen 50'nin üzerinde kursiyer eğitim almaya devam ediyor."

Kurslar kadınlara sosyal destek de sağlıyor

Mozaik kursuna katılan Nesibe Gençay, ev hanımı olarak üretmenin kendilerine iyi geldiğini belirterek, kursun deprem sonrası psikolojilerinin düzelmesine ve sosyal hayata yeniden katılmalarına katkı sağladığını söyledi.

Gençay, Germanicia Antik Kenti'ndeki mozaik örneklerini günümüze uyarlayarak çeşitli ürünler yaptıklarını ifade etti.

Aba dokuma kursuna katılan Aysun Kenker de deprem sonrası uzun süre evde kaldığını, kurs sayesinde sosyal hayata yeniden katıldığını söyledi.

Kenker, geleneksel Maraş kumaşını dokuyarak günümüzde kullanılabilecek ürünlere dönüştürdüklerini kaydetti.

Mutfak kursuna katılan Meryem Aslan ise sosyalleşmek ve yeni şeyler öğrenmek amacıyla kursa başladığını belirterek, kurs sayesinde psikolojisinin düzeldiğini, özgüveninin arttığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Ekonomi, Deprem, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kadınlara Moral Veren El Sanatları Kursları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein’in “İlluminati“ benzeri “Üçlü Komisyon“ ifadeleri dikkat çekti Epstein'in "İlluminati" benzeri "Üçlü Komisyon" ifadeleri dikkat çekti
İskandinav ülkesinde ’Epstein’ depremi Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı İskandinav ülkesinde 'Epstein' depremi! Skandalda adı geçiyordu, görevden uzaklaştırıldı
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP’li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı Aziz İhsan Aktaş davasında tutuklu CHP'li başkan yardımcısı: İftiracılar kendilerini kurtarmak için beni suçladı
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:29:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadınlara Moral Veren El Sanatları Kursları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.