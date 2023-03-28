Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken polis memuru serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken polis memuru serbest bırakıldı

28.03.2023 17:21
Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken polis memuru serbest bırakıldı

Kağıthane'de bulunan bir zincir markette kadınların fotoğraflarını çektiği ileri sürülerek tutuklanan ve 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan komiser S.E.'nin tahliyesine karar verildi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan sanığın, şikayetçi olan iki kadının da 500 metre yakınına yaklaşması yasaklandı.

5 Ocak 2023'te meydana gelen olayda, sosyal medyaya da düşen görüntülerde, sanık S.E'nin markette raflardan ürün alan bir kadının eteğinin altına telefonunu sokarak görüntü çektiği görüldü. Polise haber verilmesi üzerine, görüntülerden kimliği tespit edilen S.E. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda, sanık S.E. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak" ve "cinsel taciz" suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık S.E'nin markette çalışan G.E. isimli kadının raflardaki ürünlerin tarihlerini kontrol ettiği sırada takip ederek etek altı fotoğraflarını çektiği belirtildi. Durumu marketteki erkek çalışan olan F.B'nin fark ettiği ve olaya müdahale ettiği, daha sonra da polise bildirdiği kaydedildi.

TELEFONUNDA YÜZLERCE FOTOĞRAF BULUNDU

Sanığın eyleminin kamera görüntüleriyle sabit olduğu, diğer kadın çalışanın ise market içerisindeki sanığın elindeki cep telefonuyla tur attığını fark ettiği ve çalışma arkadaşı F.B'ye haber verdiği anlatıldı. Sanığın el konulan telefon ve bilgisayarında yüzleri görünmeyen çeşitli kadınlara ait fotoğraflar ve çocuk müstehcenliği içeren fotoğrafların tespit edildiği de vurgulandı. Çağlayan'daki bir başka market zinciri sorumlusu da sosyal medyaya düşen olay sonrasında sanığın kendi marketlerinde de C.G. isimli bir kadının görüntülerini çekmeye çalıştığını tespit ettikleri gerekçesiyle ihbarda bulundu.

TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık S.E. bugünkü duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

500 METRE YAKININA YAKLAŞAMAYACAK

Sanık hakkında en yakın polis merkezine imza atma yükümlülüğü koyan mahkeme, iki şikayetçi kadının 500 metre yakınına yaklaşmasından da men edilmesine hükmetti. Sanığın bu adli kontrolleri ihlal ederse yeniden tutuklanacağı da ihtar edildi. Görüntülerdeki kişinin, sanık olup olmadığına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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