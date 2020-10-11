Kadınların kışlık yufka hazırlıkları başladı - Son Dakika

Ordu'da ev hanımları, yaklaşan kış öncesi komşuları ile birlikte kışın tüketecekleri yufka hazırlığına başladı.

Kurulan sofralarda imece usulü açılan ve saclarda özenle pişirilen yufka ve makarnalar kışın kullanılmak üzere stoklanıyor. Genellikle Ekim ayı içerisinde yoğunlukla yapılan yufkalar, kırsal mahallelerde saclarda pişiriliyor. İmece usulü yapılan yufkalar, hem ailelerin bütçesine katkı sağlıyor hem de yöresel yemeklerin tüketilmesine öncülük ediyor. Özellikle köylerin vazgeçilmezi yufka, soğuk kış günlerinde ev hanımlarının işini kolaylaştırdığı için büyük ilgi görüyor. Ordu'nun yüksek kesimli mahallerinde süren tatlı kış telaşı için bir araya gelen kadınlar, sıcak sac ocağın başında saatlerce ortaklaşa bütün evlerin yufkasını hazır hale getiriyor. Kadınların bu tatlı telaşına kimi zaman çocuklar da eşlik ediyor.

Yufka hazırlıklarını sürdüren kadınlar, "Yapması biraz zor ve zahmetli. Sabah saatlerinde başlayıp, akşama kadar sürüyor. Kış aylarının vazgeçilmezi, uzun süre bozulmuyor. Doğal bir şekilde pişirip evlerde saklıyoruz" dediler. - ORDU