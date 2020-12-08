Kadirli'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası törenle açıldı - Son Dakika

Kadirli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Kılıç, törende, suç işleyen veya suç işlemeye eğilimli vatandaşları topluma yeniden kazandırmaya dönük çalışmalar yapıldığını söyledi.

Denetim Serbestlik Müdürlükleri'nin Türkiye'nin her yerinde kurulduğunu belirten Kılıç, "Şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı denetimli serbestlik müdürlüğümüz faaliyetlerine başlamıştır. Denetimli serbestlikten yaralanan kişilerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesi ve toplum ile bütünleşmesini sağlayan müdürlüğümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müdürlük binası protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle hizmete açıldı.