Kadriye Koçan Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden Kadriye Koçan (23) için Pamukkale ilçesi Bağbaşı Camisinde cenaze töreni yapıldı. Törene Koçan'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda sevini katıldı. Bağbaşı Merkez Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Koçan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
