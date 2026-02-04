Kadugli'de İHA Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadugli'de İHA Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti

04.02.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın Kadugli kentinde İHA saldırılarında 7 çocuk dahil 15 sivil hayatını kaybetti.

HARTUM, 4 Şubat (Xinhua) -- Sudan'ın güneyindeki Kadugli kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında aralarında 7 çocuğun da bulunduğu en az 15 sivil hayatını kaybetti. Saldırı, salı günü ordunun kentte yıllardır süren kuşatmayı kırdığını duyurmasından saatler sonra gerçekleşti.

Paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin birkaç yerleşim bölgesini ve El-Şartay Sağlık Merkezi'ni hedef aldığını kaydeden Sudan Doktorlar Ağı, uluslararası insani hukukun "alenen ihlali" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Kadugli'deki bir görgü tanığı Xinhua'ya yaptığı açıklamada saldırının saat 16.00'da gerçekleştiğini belirterek, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu sağlık merkezinde tedavi gören hastalardı" dedi.

Saldırılar, ülkede devam eden çatışmada stratejik bir değişimin ardından yaşandı. Sudan Silahlı Kuvvetleri salı günü erken saatlerde birliklerinin iki yıldan fazla bir süredir Hızlı Destek Güçleri ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey tarafından kuşatılan kente girdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre uzun süren abluka, Kadugli'de yaşayan 183.750 kişinin yaklaşık yüzde 80'inin yerlerinden edilmesine yol açarken, kentte ciddi gıda sıkıntılarına neden oldu.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Güncel, Çocuk, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadugli'de İHA Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma

10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu’nun Aliyev’e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 10:58:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kadugli'de İHA Saldırısı: 15 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.