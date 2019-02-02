Son Dakika Haberleri: Kaeü'si Iso 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını Aldı

Kaeü'si Iso 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını Aldı

1 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 2018 yılında başlatılan Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sonuçlandı.

Kaeü'si Iso 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını Aldı, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 2018 yılında başlatılan Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı sonuçlandı.

KAEÜ'si ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasını aldı.

Eğitim ile birlikte alınan sertifikayla üniversitede bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek; bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sürekliliği ile risk yönetimi sürecini başarılı bir şekilde uygulayarak muhafaza etmek, ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetilmesini ve uluslararası standartlarda dokümantasyonları sağlamak amaçlandı.

Yaşanılan süreç sonunda dokümantasyon çalışmaları başlatılarak iç tetkik, yönetim gözden geçirme ve dış tetkik süreçleri tamamlandı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının başarılı çalışmaları sonucunda ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası KAEÜ'sine kazandırıldı.

ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, üniversitenin kurumsal hafızasının oluşması için kazanılan bilgi ve tecrübelerin yazılı hale getirilmesi, takibinin ve güncellemelerin yapılması ile üniversitenin sürekli gelişim içinde olmasına katkı sağlayacak. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:08 Kaynak: İHA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Güncel
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