Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Pala idaresindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen İsmet Açıcı yönetimindeki 52 HK 364 plakalı otomobil, Velimeşe Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin yoldan çıktığı kazayı görenlerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Kazada otomobil sürücüsü İsmet Açıcı sıkıştığı aracın içerisinde olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Akyüz ve Halil Eryılmaz ile hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Pala ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Doğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazada ölen İsmet Açıcı'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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