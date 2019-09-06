Son Dakika Haberleri: Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı
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Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı

15 dakika önce

Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.

Kafede oturan iki gence araba böyle çarptı, System.String[]

Çanakkale'de bir kafede oturan iki kişiye bir otomobilin geri manevra yaparken çarpması kameralara yansıdı.


Kemalpaşa Mahallesi Aslan Abla Sokak'ta bir kafenin bahçesinde oturan iki gence, geri manevra yapan 09 HJ 438 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle masada oturan bir kişi yere düştü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. - ÇANAKKALE

Kemalpaşa Mahallesi, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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