Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı

Haberin Videosunu İzleyin
Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
25.11.2025 21:43
Haberin Videosunu İzleyin
Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı
Haber Videosu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafede oturan kız kardeşinin kafasına kurusıkı tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren genç, gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte Girne Mahallesi'ndeki kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi.

KIZ KARDEŞİNİN BAŞINA TABANCA DAYADI

Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kardeşine şaka yapmak isterken karakolluk oldu

GÖRÜNTÜLER EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kardeşine şaka yapmak isterken karakolluk oldu

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kız kardeşinin şikayetçi olmadığı M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

