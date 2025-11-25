Kız kardeşe akılalmaz şaka! Görüntüler infial yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte Girne Mahallesi'ndeki kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi.
Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kız kardeşinin şikayetçi olmadığı M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
