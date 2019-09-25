Son Dakika Haberleri: Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor
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Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

1 saat önce

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti. Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:37 Kaynak: AA
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Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar
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