Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattığı ortak askeri tatbikat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül'de başlayan ve "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikat, atışların yapıldığı görevlerin icra edilmesiyle devam etti. Görevlerin karma gruplar halinde icra edildiği ve başarıyla yerine getirildiği kaydedildi.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.